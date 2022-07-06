Mardin Galericiler Sitesi'nde tır alevlere teslim oldu: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında Kızıltepe-Nusaybin yolu üzerinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesi'nde tır almak isteyen iki kişi park halindeki tırı çalıştıracağı sırada aniden yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdan yükselen alevler park halindeki başka bir tıra sıçradı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Yaralı iki kişi olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.Yangının çıkış nedeninin söndürme işlemleri tamamlandıktan sonra tespit edileceği belirtildi.

Selman Güneş



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