Mardin Kızıltepe'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Yücelli Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışan Mehmet Emin A., Mehmet Selim A., Robin A. ve Mehmet Veysi A. yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri çağrıldı. 4 yaralı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Selman Güneş

