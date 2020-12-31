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Mardin ve Aydın'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Mardin ve Aydın'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Mardin ve Aydın'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Mardin il merkezi, Kızıltepe ilçesi ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Mardin ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mardin il merkezi, Kızıltepe ilçesi ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikamet adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda örgütsel dokümanlara ve şüphelilere ait dijital materyaller el konuldu.
Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kübra Nur Atik
 

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