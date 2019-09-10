Mardin ve Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı," İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese Bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirlen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Mardin Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) Azad kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."