Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik olarak, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde; 2 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenmiştir" denildi.

Ayrıca açıklamada, teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen bölücü terör örgütü mensubu sayısının 170'e yükseldiği aktarıldı.

Mehmet Kalay



