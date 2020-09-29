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Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Mardin'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde; 2 örgüt mensubunun Mardin’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik olarak, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde; 2 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenmiştir" denildi.
Ayrıca açıklamada, teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen bölücü terör örgütü mensubu sayısının 170'e yükseldiği aktarıldı.

Mehmet Kalay

 

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