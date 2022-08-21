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Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada 2 şoför tutuklandı

Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada 2 şoför tutuklandı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada 2 şoför tutuklandı

Mardin'de Derik ilçesinde bir tırın kalabalığın arasına dalarak 20 kişinin ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 tır şoförü mahkemece tutuklandı.

Derik ilçesinde dün freni patlayan tırın kazaya müdahale eden kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti. Dün akşam Derik'e geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenlerine katıldı. Bakan Soylu, bugün Derik Kaymakamlığında yaptığı açıklamada, “Şoförlerin ikisi gözaltında. Biz, milletimizin bize olan itimadına helal getiremeyiz. Kimin ihmali varsa hesabını sorarız. Sormak da zorundayız" dedi.

Hastanedeki tedavilerinin bitmesinin ardından önce karakola ardından adliyeye sevk edilen 2 şoför, mahkemece verilen kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rıdvan Kılıç

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