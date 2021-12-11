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Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından öldürüldü
Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından öldürüldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, eşi tarafından öldürüldü. Olayın ardından kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Bağrıbütün mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Cahide C., (35) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi S.C., tarafından silahla vuruldu.

Talihsiz kadın, isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken olayın ardından koca S.C., ise kaçtı. Yapılan olay yeri incelemesinden sonra 4 çocuk annesinin cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıplara karışan cinayet zanlısı kocanın yakalanması için Jandarma ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Mihdi Aydoğan
 

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