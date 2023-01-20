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Mardin'de 5 kişinin öldüğü olayda yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'de 5 kişinin öldüğü olayda yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
Mardin'de 5 kişinin öldüğü olayda yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırı ile ilgili olay anı ve şüphelilerin benzinlikten benzin alması kameralara yansıdı.

Mardin'de 5 kişinin öldüğü olayda yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Olay, Artuklu-Nusaybin karayolu Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda Irak vatandaşları Hındreen Abdullah Salih (39), Wahide Haydar Casım (63), Abdullah Salih Mustafa (69), Çimen Şahin Halid (75) ve Ahmed Celaleddin İbrahim (45) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yapılan soruşturmada M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı. Titizlikle devam eden tahkikatta M.Y. ve Z.K. isimli 2 şahıs daha gözaltına alınmıştı. Böylelikle 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti. Gözaltına alınanlardan 2'si serbest bırakılırken 4 kişinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak bugün ortaya çıkan termal kamera ve güvenlik kamerası görüntülerinde olay anında aracın yanında bulunan 2 şüpheli görülüyor. Olay anı bittikten sonra araçla hızla uzaklaştıkları termal kameralara yansıyan görüntüler arasında. Şüpheli araç ve kişilerin benzinliğe girdikleri anlarda güvenlik kameralarına yansıdı.

Mustafa Kurtulan - Rıdvan Arslan
 

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