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Mardin'de 5 kişinin öldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Mardin'de 5 kişinin öldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Mardin'de 5 kişinin öldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Mardin'in Artuklu ilçesinde 5 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Olay, dün gece Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda cipte bulunan Irak vatandaşları Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yapılan soruşturmada M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı. Titizlikle devam eden tahkikatta akşam saatlerinde M.Y. ve Z.K. isimli 2 şahıs daha gözaltına alındı. Böylelikle 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Mustafa Kurtulan

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