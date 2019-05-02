Mardin'de 60 köy enerjisiz kaldı

Alınan bilgiye göre, Midyat kırsalında öğleden sonra etkili olan yağış ve fırtına yüzünden ilk belirlemelere göre TEİAŞ'a ait 2, Dicle Elektrik'e ait ise 15 elektrik direği devrildi. Direklerin devrilmesi nedeniyle ilçe merkezi ve kırsaldaki 60 mahalleye enerji taşıyan iletim hatları koptu. Yaşanan bu durum nedeniyle Midyat ilçe merkezi ve kırsalıdaki yerleşim birimleri enerjisi kaldı.

Midyat'ın bir kısmına elektrik verildi

Dicle Elektrik ekipleri, bir yandan elektrik şebekesinde hasar tespiti yaparken, diğer yandan başta ilçe merkezi olmak üzere elektriği bulunmayan yerleşim birimlerine enerji vermek için çalışma başlattı. Akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezinin bir bölümüne elektrik verilirken, geriye kalan yerlere de enerji verilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.