Mardin'de 80 timin katılımıyla hava destekli operasyon

Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait C-4 plastik patlayıcı ele geçirilirken, 8 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan 1" operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalında Çınar-4 Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettiği tespit edilen 8 şahıs gözaltına alınırken, 2 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Arazide yapılan aramada 2 buçuk kilogram C-4 plastik patlayıcı, 10 adet elektrikli fünye, 5 adet elektronik devre kartı, 1 adet kumanda, 1 adet dürbün, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 116 adet küçük pil, 30 metre elektrik kablosu ve 30 adet 7,62 mühimmat ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi. Olayla ilgili göz altına alınan H.Ö., Y.B., M.A., S.D., N.S., H.A., Z.D. ve N.A. isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Selman Güneş