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Mardin'de 96 yaşındaki Zekiye Erken, doğum gününde koronayı yendi

Mardin'de 96 yaşındaki Zekiye Erken, doğum gününde koronayı yendi
Mardin'de 96 yaşındaki Zekiye Erken, doğum gününde koronayı yendi

Mardin’in Artuklu ilçesinde, 96 yaşında korona virüsü yenen Zekiye Erken'in doğum günüyle hastalığı yendiği gün çakıştı. Torunları tarafından getirilen pastanın üstündeki mumları üfleyen Erken hem doğun gününü hem de virüsten kurtuluşunu kutladı.

Artuklu ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Zekiye Erken, 23 gün önce korona virüse yakalandı. Evinde karantinaya giren Zekiye ninenin en büyük destekçileri torunları oldu. Hastalıktan 23 gün sonra kurtulan Zekiye ninenin doğum günü de aynı güne denk geldi. Zekiye nine, hem hastalığı yenmesini hem de yeni yaşını kestiği pastayla kutladı.

Zekiye Erken'in torunu Mehmet Şerif Elbaner, anneannesinin güçlü olduğunu ve ona moral desteğinde bulunduklarını vurguladı. Elbaner, "Anneannem çok güçlü bir kadın, ailemizin en büyüğü. Hastalığı atlattığı gün yeni yaşına girdi. İyileşme sevincini ve yeni yaşını birlikte kutladık" dedi.
Korona virüsü yenen Zekiye Erken, torunlarına teşekkür ederek vatandaşların maske takmalarını istedi.

Kübra Nur Atik
 

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