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Mardin'de bir terörist tutuklandı!

Mardin'de bir terörist tutuklandı!
Mardin'de bir terörist tutuklandı!

Mardin İl Jandarma komutanlığı ekipleri Eren-5 operasyonlarını sürdürürken milis ve iş birlikçilerine yönelik yapılan şafak vakti operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri, terör örgütü PYD/YPG üyeliğinden tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eren-5 operasyonları kapsamında sözde Ömeryan, Bagok, Gap-Rıha ve Kerboran kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken örgüt üyelerine, milis ve işbirlikçilerine yönelik de eş zamanlı operasyonlar da devam ediyor.
PYD/YPG terör örgütü üyesi 3 terör örgütü mensubunun ülke içinde gerçekleştirebileceği eylemlerin önüne geçmek amacıyla Kızıltepe ilçesinde 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucu gözaltında alınan B.E.Ö. ve Y.S.E. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.N. isimli terörist silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selman Güneş
 

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