Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma yol açmıştı. Mardin'de depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Artuklu ilçesinde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sitenin kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddetiyle yerin beşik gibi sallandığı anlar yer aldı.

Mustafa Kurtulan

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