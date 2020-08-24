Mardin'de dizi çekimleri başladı, kente gelen turist sayısı arttı

Tarihi yapıları ile ziyaretçi akınına uğrayan Midyat ilçesinde korona virüs nedeniyle dizi çekimlerine ara verilmişti.

Korona virüs ile mücadelede yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birçok kısıtlamalar kalktı. Virüs bulaşma riskini en aza indirmeyi amaçlayan dizi çekim seti ekipleri de korona virüs tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulayarak çekimlerine başladı. Midyat ilçesinde de geçtiğimiz haftalarda dizi çekimleri yeniden start aldı. Bunu duyan ziyaretçiler kente akın etti. Uzun süredir sessizliğini koruyan Midyat'ta ziyaretçi sayısı, korona virüs sürecindeki durumundan bu yana artış gösterdi. Tedbirlerin alındığı Midyat Konuk Evi'nde ise ziyaretçi sayısının arttığı görüldü.

Tarbzon'dan Midyat'a geldi

Trabzon'dan Midyat'ı gezmeye geldiğini belirten Ümit Yiğit, kente hayran kaldığını ve dizi çekimleriyle beraber Midyat'ı merak ettiğini söyledi. Yiğit, “Midyat halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Midyat'ı hep merak etmişizdir. Diyarbakır bizi hayrete düşürdüğü gibi Midyat bizleri daha hayrete düşürdü. Genel kültürde buraların tam içeriği anlatılmıyor, gelip görmek lazımmış. Çok eski yıllardan beri birden fazla medeniyetin bir arada olduğu dost ve kardeş olarak bir arada gördüm. Dizi çekimlerinin Midyat'a çok faydası var, yerli ve yabancı turistler dizilerden buraları görüyor ve merak edip ziyaret ediyorlardır. Midyat'ta gerçekten de güzel bir misafirperverlik gördük, tüm Midyat halkına tekrardan teşekkür eder, memnuniyet duyduğumuzu söylemek isterim” dedi.

“Dizi çekimleri işlerimizi açtı”

Dizi çekimlerinin işlerini açtığını aktaran reyhani oyuncusu İbrahim Alan ise ziyaretçi sayısının artış gösterdiğini belirterek, “Midyat'ın tarihi mekanları korona virüs nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca sessiz kaldı. Sağlığını düşünen vatandaşlar evlerden çıkmadı. Geçen sene Midyat'a yaklaşık olarak 3 milyon turist gelmekteydi. Pandemiden dolayı turist sayısı azaldı. Ama Midyat'ta çekilen diziler sayesinde turist sayımız git gide yükseldi ve bu durum işimizi ciddi bir şekilde etkiledi. Çünkü, turist sayısı ne kadar fazla olursa bizler de o kadar çalışıyorduk, reyhani oynuyorduk. Turist sayısını azalmasıyla oyunlar durdu, her şey kısıtlandı, bizler de bu durumdan çok ciddi bir şekilde etkilendik. Turistlerin buraya dizi çekimlerinden dolayı bayağı ilgisi arttığı için merak edip buraya ziyaret etmeye geliyorlar” diye konuştu.

Bilal Bedir - Özgür Kaya

