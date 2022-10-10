Mardin'de düğün yolunda kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Edilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi'nde bulunan düğün salonuna giden aileyi taşıyan hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri duvara çarparak durabildi. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mihdi Aydoğan - Selman Güneş



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