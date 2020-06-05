Mardin'de eşya yüklü kamyonet devrildi, facia ucuz atlatıldı

Kaza, Kızıltepe - Viranşehir yolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan sürücünün ismi ve plakası öğrenilmeyen ev eşyası yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın etkisiyle devrilerek sürüklenen araç alev aldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar aracın içerisindeki sürücüyü ve yanındaki bir kişiyi çıkarırken İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Kızıltepe ve Derik itfaiye grup amirliklerine bağlı ekipler, araçta çıkan yangının çevredeki buğday ekili tarlalara sıçramaması için büyük uğraş verirken araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 tüpün patlamaması ve yaralıların aracın alev almadan vatandaşlar tarafından çıkarılması olası bir faciayı önledi. Kazada araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mihdi Aydoğan