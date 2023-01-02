Mardin'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde Ömerli - Midyat karayolu üzerinde bulunan Alıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kamu çalışanlarını taşıyan 47 AT 479 plakalı araç kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar atarak şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirmelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mihdi Aydoğan - Mustafa Kurtulan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.