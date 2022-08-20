Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı: 20 ölü, çok sayıda yaralı

Kaza, Derik ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklü bir tır yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada can pazara yaşandı. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Bakan Koca: "Mardin Derik'te hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 20'ye yükseldi. 6'sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26'dır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'deki kaza bölgesine gidiyor

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Mardin'de yaşanan trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti.