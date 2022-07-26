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Mardin'de hafif ticari araç yoldan çıktı: 3 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç yoldan çıktı: 3 yaralı
Mardin'de hafif ticari araç yoldan çıktı: 3 yaralı

Mardin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak şarampole girmesi sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin-Diyarbakır karayolu Akbağ mevkiinde, Tamer D.'nin idaresindeki 21 HC 115 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Tamer D., Fatma D. ve Devran D. (2) yaralandı. Yaralılar, kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mihdi Aydoğan

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