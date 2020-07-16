Mardin'de ikna sonucu bir terörist daha teslim oldu

İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerince ülke içinde ve dışında PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ailelerinin de desteği ile ulaşılarak örgütten kaçıp teslim olmaları sağlanıyor. Yürütülen ikna çalışması neticesinde Deniz Rüzgar kod adlı Gül Alistan Adanmış isimli terörist ikna edilerek Nusaybin Demirtepe Hudut Karakolu bölgesinde silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu.

İstanbul'dan Irak Mahmur'a gidip, 2016 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan Deniz Rüzgar kod adlı Gül Alistan Adanmış isimli bölücü terör örgütü mensubunun ,silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Demirtepe Hudut Karakolu bölgesinden jandarma ekiplerine teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.

Özgür Kaya

