Mardin'de kargo şirketlerinin skandal görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı

İddialara göre, Mazıdağı ilçesinde kargo firmaları vatandaşın kargosunu toprak alanda yere atıyor ve telefonla kargo sahipleri aranarak, ‘Mazıdağı Cumhuriyet Meydanı'ndayız, kargonuz gelmiştir. Gelip kargonuzu teslim almazsanız kargonuz geri götürülecektir' diyor. Kargoları adrese teslim yapması gerekirken belirli bir noktada tuttuğu ileri sürülen kargo şirketlerine Mazıdağı halkı tarafından tepki gösterildi.

“Getirdikleri kargoları toz toprak içine atıyorlar”

Duruma tepki gösteren Mahsum Öztemel, “İnsanları meydana çağırıp kargolarını gelip almalarını bekliyorlar. Her biri bir yerde. İnsanlar bu alışverişi yaptıkları zaman kendi evlerine gelecek diye alıyorlar. Bu yüzden onların gelmesini beklerken kimse gelmiyor, getirmiyor. Sadece meydanda topluyorlar ve insanlar gidip meydandan kargolarını alıyorlar. Ben bu konuda kaç sefer bütün şirketlerle görüştüm, elemanlarıyla da tartıştım diyebilirim. Onların bize söyledikleri 'biz bu şekilde çalışıyoruz, şikayetlerinizi merkeze iletin.' İnsanlar da bu konuda kabullenmiş, ilginç olan da insanlar gidip meydandan kargolarını alıyorlar ve hiçbir şekilde şikayet etmiyor. Hiç kimseden bir talepleri olmuyor. İnsanlar artık bu konuda biraz duyarlılık göstermesi lazım" dedi.

Serhat Abi



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