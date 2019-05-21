İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de kaybolan küçük kızından acı haber geldi

Mardin'de kaybolan küçük kızından acı haber geldi
Mardin'de kaybolan küçük kızından acı haber geldi

Mardin’in Artuklu ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu suda boğulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesine bağlı Kumlu (Dükuk) Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaybolduğu fark edilen 6 yaşındaki Kader Tekçe'yi tüm aramalarına rağmen bulamayan ailesi ve mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, arama çalışmalarını mahalleden geçen dere çevresinde yoğunlaştırdı. Yapılan arama çalışmalarında kısa bir süre sonra küçük Kader'in cansız bedenine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre suda boğulan Kader'in ölümüyle yakınları yasa boğulurken, yapılan olay yeri incelemesinin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni ambulansla otopsi yapılmak üzere Mardin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.  

Beril Solmuşgül

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

İstanbul pilavı tarifi, İstanbul pilavı nasıl yapılır?

İstanbul pilavı tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.