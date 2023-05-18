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Mardin'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Mardin'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Mardin'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Mardin’in Derik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocatepe Mahallesi Yusufpiri mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 DK 011 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Mihdi Aydoğan
 

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