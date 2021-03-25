Mardin'de muhtarlık kavgası yeniden alevlendi: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı Dara köyünde muhtarlar arasında taraf tutulması nedeniyle başlayan tartışmada taraflardan biri darp edilerek yaralandı. Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesine giderken yolu kesildi. İki grup arasında burada da çıkan taşlı sopalı kavgada toplam 4 kişi yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Kübra Nur Atik