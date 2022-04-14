Mardin'de Nisan ayında sulanan araziler buz tuttu

Mazıdağı ilçesinde Nisan ayında hava sıcaklığı eksilere düşmesiyle sulanan ekinler buz tuttu. Sabah saatlerinde tarlalarında çalışmak için giden çiftçiler, karşılaştıkları görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Arpa ve buğday ekili arazilerin üstünü buzdan beyaz örtü ile kaplandı.

Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nden çiftçilik yapan Siraç Abi, son bir kaç gündür havaların çok soğuk olduğunu söyledi. Abi, "ilkbahar mevsimindeyiz. Yağmur yağışının olmamasından dolayı ekinlerimizi sulamaya başladık. Bu sabah araziye geldiğimizde şok bir görüntü ile karşılaştık. İlkbaharı beklerken kış geri döndü. Buz tutan ekinlerimiz zarar görecek" dedi.



Serhat Abi

