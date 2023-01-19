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Mardin'de okulun çatısına çıkan çocuk yürekleri ağızlara getirdi

Mardin'de okulun çatısına çıkan çocuk yürekleri ağızlara getirdi
Mardin'de okulun çatısına çıkan çocuk yürekleri ağızlara getirdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde okulun çatısına çıkan çocuk yürekleri ağızlara getirdi.

Mardin'de okulun çatısına çıkan çocuk yürekleri ağızlara getirdi - Tıkla İzle

Kızıltepe ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulunda çocuklardan biri çatıya çıkıp metrelerce yükseklikten aşağı sarktı. Gruptaki diğer çocuklar ise okulun avlusunda bekledi. Kimliği belirlenemeyen çocukların okulun öğrencisi mi olduğu, yoksa dışarıdan okulun çatısına ve avlusuna girenler mi olduğu belirlenemedi. Çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mustafa Kurtulan

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