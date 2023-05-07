Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere, M.Ç. idaresindeki henüz plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç ile S.C. yönetimindeki 06 AGA 086 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, taklalar atıp yan devrilerek durabildi. Kazada araç sürücüleri ve B.K. yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan B.K., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mihdi Aydoğan

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