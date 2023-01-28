Mardin'de otomobil yol kenarına uçtu: 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, saat 13.00'te Kızıltepe kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret T. yönetimindeki 27 ATN 37 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarına uçtu. Olayı gören vatandaşlar yaralıları otomobilden çıkararak 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Nusret T., B. T., B. T., N. T. ve E. T'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Selman Güneş

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