Mardin'de pes dedirten görüntüler! Antrenör küçük çocuğu yerden yere vurdu

Olay, dün Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Kızıltepe İlçe Stadı'nda meydana geldi. Bir yetişkinin bir çocuk ile kavgası büyük yankı buldu. Görüntülerde çocuğu döven şahsın Kızıltepe'de bir özel lisede beden eğitimi öğretmeni ve ve bir futbol takımının futbol okulunda antrenörlük yapan C.K., olduğu öğrenildi. Dayak yiyen çocuğun ise Dicle İlköğretim Okulu öğrencisi 9 yaşındaki Y.Ö., öğrenildi. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde C.K.'nın Y. Ö.'ile kavga ediyor. C.K.'nın çocuğun elinden bir şey almaya çalıştığı görülüyor. C.K.'nın çocuğu yere vurduğu görülüyor. Ardından çevredekilerin araya girmesiyle olay son buluyor.

Selman Güneş



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