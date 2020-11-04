Mardin'de PKK'lı 1 terörist yakalandı, 1 terörist teslim oldu

İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerince ülke içinde ve dışında PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ailelerinin de desteği ile ulaşılarak örgütten kaçıp teslim olmaları sağlanıyor. Yürütülen ikna çalışması neticesinde Emin kod adlı M.E.K. isimli terörist ikna edilerek Nusaybin ilçesinde bulunan Faruk Gezen Hudut Karakolu bölgesinde silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK/PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren, M.E.K. isimli bölücü terör örgütü mensubunun silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. Faruk Gezen Hudut Karakolu bölgesinden jandarma ekiplerine teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında daha önce yakalanan terörist ifadelerinde ismi geçen ve teşhis edilen Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden Alan kod adlı S.Z. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu göz altına alınan S.Z.'nin 2014 yılında örgüte katıldığı ve eğitim gördüğü tespit edildi.

Gözaltında bulunan S.Z. çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kübra Nur Atik