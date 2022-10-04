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Mardin'de PKK'nın 29 yıl önce bomba ile katlettiği 8'i çocuk 26 kişi anıldı

Mardin'de PKK'nın 29 yıl önce bomba ile katlettiği 8'i çocuk 26 kişi anıldı
Mardin'de PKK'nın 29 yıl önce bomba ile katlettiği 8'i çocuk 26 kişi anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde, 29 yıl önce bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 26 kişi için anma töreni düzenlendi.

Mardin'de PKK'nın 29 yıl önce bomba ile katlettiği 8'i çocuk 26 kişi anıldı - Tıkla İzle

Kayalıpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra İlçe Müftülüğünde görevli imamlar tarafından dualar okundu. Kaymakam Ahmet Solmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Ekim 1993 tarihinde ilçede meydana gelen elim olayın şehitlerini yad etmek adına toplandıklarını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Malumunuz üzere 4 Ekim 1993'te Kayalıpınar Mahallemizde Midyat merkeze gelen sivil vatandaşlarımızı taşıyan minibüse hain terör örgütünün tuzaklamış olduğu El Yapımı Patlayıcı (EYP) sonucunda 26 vatandaşımız ki bunların 8 'i daha kendini yeni tanımaya başlamış çocuğumuzdu. 26 vatandaşımız şehit düştü 3 vatandaşımız da yaralanmıştı" dedi.

Bilal Bedir

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