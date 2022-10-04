Mardin'de PKK'nın 29 yıl önce bomba ile katlettiği 8'i çocuk 26 kişi anıldı

Kayalıpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra İlçe Müftülüğünde görevli imamlar tarafından dualar okundu. Kaymakam Ahmet Solmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Ekim 1993 tarihinde ilçede meydana gelen elim olayın şehitlerini yad etmek adına toplandıklarını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Malumunuz üzere 4 Ekim 1993'te Kayalıpınar Mahallemizde Midyat merkeze gelen sivil vatandaşlarımızı taşıyan minibüse hain terör örgütünün tuzaklamış olduğu El Yapımı Patlayıcı (EYP) sonucunda 26 vatandaşımız ki bunların 8 'i daha kendini yeni tanımaya başlamış çocuğumuzdu. 26 vatandaşımız şehit düştü 3 vatandaşımız da yaralanmıştı" dedi.

Bilal Bedir

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