İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mardin'de polisin özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi

Mardin'de polisin özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi
Mardin'de polisin özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi

Mardin'de bir polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Patlayıcının fark edilmesi sonucu olay yerinde görevlendirilen bomba imha uzmanı tarafından patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yapılırken, patlayıcı yerleştirilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kübra Nur Atik

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.