Mardin'de sağlık çalışanı ve otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi otobüs, Mardin'den Kızıltepe ilçesinde seyir halinde iken İstasyon Mahallesi mevkiinde ön tarafta oturan 45 yaşlarında bir vatandaşın rahatsızlandığını gören vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi. Otobüsü durduran şoför, daha sonra rahatsızlık geçiren vatandaşa su ikramında bulundu. Vatandaşın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca, araç içerisinde bulunan sağlık çalışanı müdahalede bulundu.

Şoför, kornaya basarak yolda seyir halindeki diğer sürücülerden öncelik istedi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan şoför, hastanın durumu hakkında bilgi verdi.

Mihdi Aydoğan

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