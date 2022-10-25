İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mardin'de sağlık çalışanı ve otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldu

Mardin'de sağlık çalışanı ve otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldu
Mardin'de sağlık çalışanı ve otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldu

Mardin’de bir otobüs şoförü, araçta kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetiştirdi. Otobüsteki sağlık çalışanı da hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Zamana karşı yarışılarak hastaneye yetiştirilen vatandaş, müdahalenin ardından hayata döndürüldü.

Mardin’de sağlık çalışanı ve otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcu için seferber oldu - Tıkla İzle

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi otobüs, Mardin'den Kızıltepe ilçesinde seyir halinde iken İstasyon Mahallesi mevkiinde ön tarafta oturan 45 yaşlarında bir vatandaşın rahatsızlandığını gören vatandaşlar, durumu şoföre bildirdi. Otobüsü durduran şoför, daha sonra rahatsızlık geçiren vatandaşa su ikramında bulundu. Vatandaşın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca, araç içerisinde bulunan sağlık çalışanı müdahalede bulundu.
Şoför, kornaya basarak yolda seyir halindeki diğer sürücülerden öncelik istedi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan şoför, hastanın durumu hakkında bilgi verdi.

Mihdi Aydoğan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.