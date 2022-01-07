Mardin'de satılık kiliseyi almayan fırsatı kaçırdı, fiyatı kur nedeniyle yükseldi

Bin 700 yıllık tarihe sahip olan Mor Yuhanna Kilisesi, Artuklu ilçesi Teker Mahallesi'nde bulunuyor. İçinde 3 kardinal mezarı ve yaklaşık 7 buçuk kilometre uzunluğunda birinin Deyrulzafaran Manastırı'na diğerinin ise Mardin Kalesine çıktığı söylenen 2 tünel bulunuyor. Kilise, geçen yıl kendisine babasından miras kalan Murat Tekcan tarafından 7 milyon 250 bin liraya satılığa çıkarıldı. Alıcının çıkmaması üzerine hala satış için bekleyen kilisenin bu yıl ki fiyatı ise döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte sahibi Tekcan tarafından 8 milyon 250 bin liraya çıkarıldı.

Mor Yuhanna Kilisesi içinde 2 tünelin olduğunu, biri Rıza Falan Manastırı'na diğerinin de kaleye gittiğini söyleyen kilise sahibi Tekcan, “Bir tünelin uzunluğu 7 buçuk kilometre, içinde 3 tane kardinal mezarı var. Zemin ful mezarlık, burası tam bin 700 yıllık bir yer. Hatta daha fazla olduğu da söyleniyor. Burada ilk başta güneşe tapanlar ibadet etmiş. Daha sonra Yahudiler, Ermeniler, Bizans ve bir sürü kavim burada ibadet etmiş. Burası inanılmaz eski bir yer. Buram buram tarih kokuyor. Kime kısmet olursa artık satacağım. Biz, geçen sene 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarmıştık” dedi.

“Dövizin yükselmesi ile fiyatını 8 milyon 250 bin lira yaptık”

Doların çok yükseldiğini ifade eden Tekcan, “Biz, 7 milyon 250 bin liraya 1 milyon dolar alabiliyorduk. Ama şu an alamıyoruz. O yüzden yükselttik. Kısmetse biz burayı satacağız. Alıcılar var, ama anlaşamadığımız nokta fiyat. 3 milyon veren oldu. Dün 2 milyon lira verdiler anlaşmaya gitmedim. Şu anda almak isteyen var. 8 milyon 250 bin lira istiyorum, Olursa vereceğim. Burası bana babamdan miras kaldı. Tek dayanağım da burası, inşallah satarım. Burayı turizme açmak istemiştim, ortak bulamadım. Bulsaydım burayı müze veyahut bir kilise olarak faaliyete geçirecektim” şeklinde konuştu.

Kübra Nur Atik