İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mardin'de seyir halindeki araca yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'de seyir halindeki araca yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Mardin'de seyir halindeki araca yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'de seyir halindeki araca yapılan silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle


Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 55 BR 121 plakalı Fiat marka hafif ticari araca başka bir araçla yaklaşan saldırganlar araçtan inerek ateş açtı. Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. Olayda hafif ticari araçta bulunan Seyfettin Solhan (30) ve Lütfullah Solhan (34) hayatını kaybederken, saldırı anında karşıdan karşıya geçen G.K. (33) adlı kadın da ağır yaralandı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Seyfettin ve Lütfullah Solhan'ın cenazeleri otopsi için morga götürüldü. Saldırı anı ise olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Selman Güneş - Mustafa Kurtulan - Bilal Bedir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.