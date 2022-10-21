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Mardin'de şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

Mardin'de şiddetli yağmur yolları göle çevirdi
Mardin'de şiddetli yağmur yolları göle çevirdi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Mardin’de şiddetli yağmur yolları göle çevirdi - Tıkla İzle

Meteorolojinin birkaç gün önce ‘kuvvetli yağış' uyarısı verdiği kentte yağmur sonrası hayat adeta durma noktasına geldi. Yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız yağan sağanak, cadde ve sokaklar göle döndü. Birçok vatandaş yağmurdan korunmak için apartman girişlerine ve dükkanlara sığınırken, şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlara yaşadı. Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinde göle dönen yollardan geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Serhat Abi

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