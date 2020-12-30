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Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 22 yaralı

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 22 yaralı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 22 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 NE 431 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 22 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı işçiler yoldan geçen sürücüler tarafından hastanelere kaldırılırken bazı işçiler de olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Selman Güneş - Mihdi Aydoğan

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