İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mardin'de tartıştığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Mardin'de tartıştığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Mardin'de tartıştığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

 Edilen bilgilere göre, İlçeye bağlı kırsal Akağıl Mahallesinde Ferhat Yiğit (21) ile henüz kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma yaşandı. Olayda kimliği belirsiz şahıs silahla Ferhat Yiğit'e ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Yiğit hayatını kaybederken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Yiğit'in cenazesi yapılan olayı yeri incelemesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mihdi Aydoğan - Mustafa Kurtulan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.