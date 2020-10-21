Mardin'de terör operasyonu: 6 gözaltı

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik 2015-2016 yıllarında kentte meydana gelen hendek-barikat eylemleri ile ilgili Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi. Nusaybin ilçesinde meydana gelen hendek ve barikat eylemine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 kadın, bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kübra Nur Atik