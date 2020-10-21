İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Mardin'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Mardin'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensupları ile birlikte hareket ettikleri ve hendek-barikat eylemlerine katıldıkları tespit edilen 6 kadın gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik 2015-2016 yıllarında kentte meydana gelen hendek-barikat eylemleri ile ilgili Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi. Nusaybin ilçesinde meydana gelen hendek ve barikat eylemine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 kadın, bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kübra Nur Atik

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.