Mardin'de terör operasyonunda patlayıcı düzeneği ve malzemeler ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Operasyonu düzenlendi. Operasyonda teröristlere ait malzemelerin bulunduğu 3 nokta tespit edildi. Jandarma ekiplerince tespit edilen noktalarda yapılan aramada saat irtibatlı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 85 fişek ve 5 telsiz ele geçirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Mihdi Aydoğan

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