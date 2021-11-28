Mardin'de terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 45 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile PKK, KCK, YPG, PYD terör örgütüne yardım ve yataklık, işbirliği, çukur ve barikat olaylarına katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri'nce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Kübra Nur Atik

