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Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalı Yücebağ-Karasu bölgesinde araziye gizlenmiş vaziyette Kaleşnikof silah ile silaha ait mühimmat ve şarjör ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Gaprıha-Stawre kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgede Komando, PAMİT, olay yeri inceleme ve köpek timlerinin katılımı ile arama ve tarama faaliyeti icra edildi. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet şarjör ve silaha ait 200 adet mühimmat bulundu. Delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Kübra Nur Atik
 

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