Mardin'de teröristlerin inlerine jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

Türkiye içinde ve dışında son dönemlerde ağır kayıplar veren, eylem ve hareket kabiliyetini her geçen gün kaybeden terör örgütü, üzerindeki baskıdan kurtulmak için her yolu denemeye devam ediyor. Operasyon birliklerinin harekat kabiliyetini kısıtlayıp, engellemek ve zayiat verdirmek maksadıyla hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı sığınakta sakladıklarına dair alınan bilgiler doğrultusunda Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yıldırım-8 operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı özel birlik operasyonunun icra edildi.

Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta bomba arama köpeği Duman'la arama faaliyeti yapıldı. Yapılan arama sonucunda tuzaklanmaya hazır 2 adet fünyeleri bağlanmış 12 ve 6 kilogramlık piknik tüplerinin içine sıkıştırılmış 50 ve 20 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı el yapımı patlayıcı, 50 metre kablo ve 5 kilogram çivi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Kübra Nur Atik