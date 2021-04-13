İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de teslim olan kadın terörist ailesi ile buluşturuldu

Mardin'de teslim olan kadın terörist ailesi ile buluşturuldu
Mardin'de teslim olan kadın terörist ailesi ile buluşturuldu

Başarılı operasyonlar ve ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Teslim olan 24 yaşındaki kadın terörist ailesiyle buluşturuldu.

- Tıkla İzle

PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanmasına yönelik Mardin Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında; 12 Nisan 2021 tarihinde; 2015 yılında örgüte katılan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranıyor kaydı olan S.A. isimli kadın örgüt mensubunun Habur Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlandı. Kadın terörist Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.