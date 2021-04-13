Mardin'de teslim olan kadın terörist ailesi ile buluşturuldu

PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanmasına yönelik Mardin Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordinesinde sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında; 12 Nisan 2021 tarihinde; 2015 yılında örgüte katılan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranıyor kaydı olan S.A. isimli kadın örgüt mensubunun Habur Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlandı. Kadın terörist Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.