Mardin'de tır ile minibüs çarpıştı, yaya son anda kurtuldu

Kaza, dün akşam ilçe merkezinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen odun yükü tır, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte karşı şeride doğru hareket eden minibüsle çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüsteki sürücü bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışarak yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği esnada yolun karşısına geçen bir genç de koşarak son anda savrulan minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mihdi Aydoğan

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