Mardin'de trafik kazası: 8 yaralı

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinden Derik ilçesine doğru seyir halinde olan İhsan T. yönetimindeki 35 AVN 504 plakalı araç ile tali yoldan ana yola giriş yapan 34 CES 695 plakalı Mehmet A. idaresindeki araç Üçyol mevkiinde çarpıştı.Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak Derik Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralılardan ikisinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ümran Çakmak



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