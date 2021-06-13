Mardin'de yolun karşısına geçmek isteyen 2 öğretmen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Olay, Nusaybin ilçe merkezi Mardin Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'a (28) yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz öğretmenler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçe merkezindeki Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Yıldız ve Basın'ın kaza yaptıkları haberini alan aileleri ile eğitim camiası hastaneye akın etti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.