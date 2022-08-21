İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mardin'deki kazada bir polis şehit oldu

Mardin'deki kazada bir polis şehit oldu
Mardin'deki kazada bir polis şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Derik ilçesinde meydana gelen ilk kazada Polis Memuru Yahya Ergin şehit olduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Mardin'in Derik ilçesinin Üçyol mevkiinde meydana gelen 1 kazaya müdahale ederken 2 kazanın yaşanmasıyla Polis Memuru memuru Yahya Ergin'in şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Mardin Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Yahya Ergin 20.08.2022 günü ölümlü trafik kazasına müdahale esnasında vatandaşları uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun vatandaşların ve görevli personelin bulunduğu alana girmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Kübra Nur Atik
 

İLGİLİ HABER
Mardinde 20 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Mardin’de 20 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Sağlık Bakanı Koca: Mardindeki kazada 16 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Koca: 'Mardin’deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti'
İLGİLİ HABER
Mardinde freni patlayan tır dehşet saçtı: 20 ölü, çok sayıda yaralı Mardin’de freni patlayan tır dehşet saçtı: 20 ölü, çok sayıda yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.