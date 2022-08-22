Mardin'deki kazaya yayın yasağı

Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine 20 Ağustos'ta 1 polis memurun şehit olduğu 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Derik Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındı. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suça konu soruşturma başlatıldığı anımsatılan açıklamada, “Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası çerçevesi hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına” ifadelerine yer verildi.

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